Samsung kondigt slimme speaker Galaxy Home aan

Het apparaat werkt met Bixby, de spraakassistent die ook op de smartphones van Samsung te vinden is. Door stemcommando's te geven, kunnen gebruikers bijvoorbeeld muziek aanzetten.

De speaker heeft acht microfoons waarmee het apparaat naar gebruikers kan luisteren. De Galaxy Home werkt ook met verschillende slimme apparaten in huis. Tijdens de presentatie was zichtbaar dat het apparaat een ring heeft die oplicht als de stemassistent geactiveerd wordt. Op de speaker zijn aanraakgevoelige knoppen aanwezig. Daarmee kan bijvoorbeeld het volume aangepast worden en kunnen gebruikers nummers doorspoelen.

Samsung heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de Galaxy Home beschikbaar wordt en wat het apparaat gaat kosten. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zegt "binnenkort" met meer informatie over de speaker te komen.

Tijdens het evenement maakte Samsung bovendien een samenwerking met Spotify bekend. Zo wordt de muziekstreamingsdienst geïntegreerd in Bixby en Smart Things, Samsungs platform voor verbonden apparaten voor in huis. Wanneer de integraties plaatsvinden, is onduidelijk.

Nieuwe smartphone en smartwatch

Naast de onthulling van de Galaxy Home kondigde Samsung donderdag de smartphone Galaxy Note 9 en de smartwatch Galaxy Watch aan.

Volgens Samsung is Bixby verbeterd op de Note 9. De slimme assistent houdt gesprekken beter bij en is persoonlijker gemaakt. Als een gebruiker om restaurants in de buurt vraagt, worden favoriete keukens bijvoorbeeld bovenaan gezet.