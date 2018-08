Magic Leap maakt eerste augmentedrealitybril beschikbaar in VS

Het product is vooral bedoeld voor ontwikkelaars die er apps voor gaan ontwikkelen. De bril is beschikbaar vanaf 2.295 dollar (bijna 1.975 euro).

Met augmented reality wordt een virtuele laag over de echte wereld gelegd, waardoor dragers onder meer virtuele objecten kunnen bekijken of games kunnen spelen. De technologie is al in beperkte mate beschikbaar voor smartphones, maar meerdere techbedrijven werken aan hun eigen bril of headset.

Magic Leap zegt dat er een beperkt aantal exemplaren van zijn eerste bril beschikbaar is, maar om hoeveel het precies gaat is niet duidelijk. De headset wordt geleverd met een touchpad, die gebruikers om hun middel kunnen dragen. Ook is de Magic Leap One voorzien van een controller en een microfoon om stem- en omgevingsgeluid waar te nemen.

Sceptisch over waarmaken beloftes

Magic Leap heeft sinds zijn oprichting in 2010 ruim 2,3 miljard dollar opgehaald. Onder meer Google, de Chinese internetgigant Alibaba en het staatsfonds van Saoedi-Arabië hebben geld in het bedrijf gestoken.

Het bedrijf heeft tot nu toe veel kritische vragen gehad of het zijn beloftes wel kan waarmaken. In 2016 schreef de Amerikaanse nieuwssite The Information dat het bedrijf investeerders en toekomstige consumenten had misleid met zijn marketingvideo's.

In een interview met techmagazine Wired erkent Rony Abovitz, de directeur van Magic Leap, woensdag dat het hypen van zijn bedrijf en product een fout was. "Ik denk dat we te arrogant waren", zegt hij.

De Magic Leap One wordt in de Verenigde Staten na de bestelling binnen uiterlijk vier maanden geleverd. Wanneer de headset in Europa beschikbaar wordt, is nog niet bekend.