Fabrieken iPhone-chipmaker TSMC door virus platgelegd

De fabrieken van TSMC werden vrijdagavond getroffen, meldt Bloomberg.

Een deel van het fabricagegereedschap was door het virus getroffen, waardoor verschillende fabrieken werden stilgelegd. Een deel van de productie is inmiddels weer hervat, maar verschillende fabrieken worden pas op zijn vroegst in de loop van zondag weer opgestart.

De fabrieken waren volgens TSMC niet besmet door een hacker. "TSMC is eerder door virussen aangevallen, maar dit is de eerste keer dat een virus onze productielijnen treft", zegt het financiële hoofd van de chipmaker tegen Bloomberg.

TMSC wil niet zeggen hoeveel omzet de verstoring het bedrijf heeft gekost. Ook is niet duidelijk of de fabricage van chips voor de nieuwe iPhones is getroffen.

Chipproductie nieuwe IPhones gestart

Als grootste onafhankelijke chipmaker ter wereld is TSMC onder meer de enige chipmaker van de chips voor iPhones, iPads en andere Apple-producten. Eind september gaan hoogstwaarschijnlijk nieuwe modellen van de iPhone in de verkoop. Eind mei startte naar verluidt de chipproductie voor de nieuwe iPhones.

In het verleden spreidde Apple de fabricage van zijn iPhone-chips tussen TSMC en de chipdivisie van grote concurrent Samsung. TSMC maakt daarnaast chips voor Qualcomm, met zijn Snapdragon-chips een van de grootste leveranciers van chips voor Android-apparaten. Ook AMD, MediaTek, Broadcom en Nvidia laten in ieder geval een deel van hun fabricage over aan TSMC.