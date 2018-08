Openbaar Ministerie: '3D-geprinte wapens maken is strafbaar in Nederland'

Dat laat het Openbaar Ministerie weten naar aanleiding van de zaak rond een Amerikaans bedrijf dat blauwdrukken voor 3D-geprinte wapens online wilde publiceren.

Een rechter in de Verenigde Staten stak woensdag op het laatste moment een stokje voor het plan van het bedrijf Defence Distributed om de blauwdrukken online te zetten.

Wie in Nederland blauwdrukken voor de plastic wapens publiceert, is volgens het Openbaar Ministerie mogelijk schuldig aan het uitlokken van of medeplichtig zijn aan het bezit van 3D-geprinte vuurwapens, laat een woordvoerder weten. Of dat daadwerkelijk zo is, moet per geval bekeken worden.

'3D-geprinte wapens kunnen onherstelbare schade aanrichten'

De rechter in de Verenigde Staten verbood de publicatie van de blauwdrukken, omdat de 3D-geprinte vuurwapens "onherstelbare schade aan burgers" zouden kunnen toebrengen. De wapens hebben geen serienummer en worden niet geregistreerd, waardoor eigendom moeilijker te achterhalen is.

Illegale blauwdrukken voor 3D-geprinte wapens zijn al langer beschikbaar op het internet. Defense Distributed had dankzij een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie toestemming om de blauwdrukken op 1 augustus legaal op het internet te publiceren, tot de rechter het alsnog verbood.