Uber stopt ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagen

Dat heeft het hoofd van de afdeling bij Uber die zich bezighoudt met zelfrijdende voertuigen aan zijn personeel laten weten, blijkt uit een e-mail ingezien door TechCrunch.

Uber stapte in 2016 in de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens door de start-up Otto over te nemen. Dit bedrijf werd opgericht door voormalig Google-medewerker Anthony Levandowsky, die later de spil werd in een rechtszaak tussen Uber en Google.

Levandowsky zou bij zijn vertrek bij Google, dat ook aan een zelfrijdende auto werkte, bedrijfsgeheimen hebben gestolen. De bedrijfsgeheimen zouden door de overname van Otto in handen zijn gekomen van Uber. In februari schikten de twee bedrijven in een rechtszaak.

De ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's van Google opereert sinds eind 2016 zelfstandig onder de naam Waymo, dat net als Google onder moederbedrijf Alphabet valt. Levandowsky heeft na zijn ontslag bij Uber een nieuwe start-up opgericht, die zich bezighoudt met technologie voor zelfrijdende vrachtwagens.