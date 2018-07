A1-oledtelevisies van Sony kampen met dimprobleem

Sony heeft het probleem bevestigd in een gesprek met de website Flatpanelshd. Het gaat om televisies in de A1-lijn met versienummer 6.2858 van de firmware.

Het probleem ontstond nadat Sony een update had uitgebracht, waarmee ondersteuning voor Dolby Vision aan de televisies werd toegevoegd. Klanten meldden vervolgens dat het tv-scherm een stuk donkerder werd, nadat de televisie een tijdje had aangestaan.

Het dimmen treedt in werking als er beelden zijn die op een vaste plek in het scherm staan, zoals een logo of een head-updisplay (hud) in games.

Sony kwam met een update die het probleem moest verhelpen, maar dat bleek niet te werken. Het bedrijf zegt te werken aan een nieuwe firmware-update. Het is onduidelijk wanneer die verschijnt.

De eerste meldingen zouden al in maart zijn gedaan. Hoeveel mensen er precies last van hebben, is niet bekend. Het AF8-model met oled zou niet met deze problemen kampen.