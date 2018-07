Windows 10 voorspelt beste moment om pc te herstarten na update

Computers die met het besturingssysteem Windows 10 werken, kunnen zelfstandig updates installeren en doorvoeren door te herstarten. Op internet zijn veel klachten te vinden van gebruikers die melden dat het regelmatig gebeurt wanneer ze ergens anders mee bezig zijn.

Microsoft schrijft in een blogbericht op de hoogte te zijn van de problemen. Het bedrijf belooft de problemen te verhelpen met behulp van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf maakt gebruik van de technologie zodat voorspeld kan worden wat het beste moment is om de computer te herstarten.

"De AI bekijkt niet alleen of het apparaat in gebruik is, maar probeert ook te voorspellen of je alleen even weg bent gelopen om koffie te halen", schrijft Windows-topvrouw Dona Sarkar.

Microsoft heeft de functie intern getest en spreekt van "veelbelovende resultaten". Op dit moment is de kunstmatige intelligentie voor updates alleen beschikbaar in de bètaversie van Windows 10. Naar verwachting wordt het later aan het reguliere besturingssysteem toegevoegd.