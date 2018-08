Google gaat hardwaresleutels verkopen om beveiliging accounts te verbeteren

De zogeheten Titan Security Key zal eerst bij zakelijke gebruikers van Googles clouddiensten worden aangeboden, vertelde het bedrijf op technologiebeurs Next. Later moet het speciale apparaatje voor iedereen beschikbaar worden via de webwinkel van Google.

De hardwaresleutel moet de beveiliging van een account verbeteren. Een gebruiker kan namelijk alleen inloggen als het apparaatje in de buurt is. Google biedt al langer andere beveiligingsmethodes, waaronder tweestapsverificatie met een mobiele app of sms-berichten.

De zoekgigant gaat twee versies van de Titan Security Key aanbieden. Eén verbindt via usb met een computer, terwijl een tweede model bluetooth benut om draadloos met een smartphone te verbinden.

Andere sleutels

Google biedt gebruikers al langer de mogelijkheid om met een hardwaresleutel gemaakt door een andere fabrikant in te loggen. Het bedrijf had tot vandaag echter geen eigen apparaat dat wordt aangeboden.

De gadgets bevatten speciale firmware, die bij Google controleert of een inlogpoging legitiem is. Omdat de hardwaresleutels de FIDO-standaard gebruiken, werken ze ook op andere websites.