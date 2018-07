Zelfrijdende Uber-auto met menselijke bestuurder weer weg op na ongeluk

Sinds deze week rijden de autonome voertuigen van Uber weer op de openbare weg in het Amerikaanse Pittsburgh, schrijft Uber-topman Eric Meyhofer in een bericht op Medium.

Het gaat om auto's die zelf kunnen rijden, maar voorlopig worden ze door zogeheten 'mission specialists' van Uber bestuurd. Er rijdt naast de bestuurder ook altijd een persoon mee die aantekeningen van "opvallende zaken" maakt.

Die autoritjes moeten ervoor zorgen dat Uber meer inzicht krijgt in de verschillende scenario's die een auto onderweg tegenkomt. De situaties worden virtueel en op testbanen nagebootst om het zelfrijdsysteem te verbeteren. Ook zou het Uber aan meer details voor zijn kaarten helpen.

In de auto is een systeem gebouwd dat de bestuurder in de gaten houdt. Een alarm zorgt dat de chauffeur bij de les blijft als hij niet goed op de weg let. Het is niet duidelijk wanneer Uber weer volledig autonoom op de openbare weg wil gaan rijden.

Fataal ongeluk

In maart kwamen zelfrijdende auto's van Uber in het nieuws na een fataal ongeluk. De auto van Uber reed in Arizona in de zelfrijdstand een vrouw aan die met haar fiets overstak en vervolgens overleed.

Het was voor zover bekend de eerste keer dat een voetganger bij een dodelijk ongeluk met een zelfrijdende auto betrokken raakte. Na het ongeval stopte het bedrijf in alle steden met het testen van zelfrijdende auto's.