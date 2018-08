Tien miljard ritten gemaakt via Uber-dienst

Dat heeft het bedrijf op dinsdagavond bekendgemaakt. De mijlpaal zou bereikt zijn in de avond van 10 juni.

Voor de mijlpaal is gekeken naar alle ritten die zijn gemaakt in de 21 landen waarin Uber actief is. Op het exacte moment dat de mijlpaal werd behaald, werden er 173 ritten tegelijkertijd gestart.

In juni 2017 haalde het bedrijf een mijlpaal van vijf miljard ritten. Daar deed het bedrijf toen zeven jaar over. Dat aantal is nu dus verdubbeld in iets meer dan een jaar tijd.

Het is niet voor het eerst dat Uber de hoeveelheid ritten in een jaar zag verdubbelen. In 2016 stond de teller nog op twee miljard Uber-ritten.