'Vroege kopers nieuwe MacBooks last van meerdere problemen'

Apple heeft in de nieuwe MacBook Pro een speciale aansluiting verwijderd, waarmee data teruggehaald konden worden als het moederbord het begaf. Dat schrijft MacRumors op basis van meerdere bronnen.

Het opslaggeheugen van de MacBook Pro zit sinds 2016 aan het moederbord vast. Ook in het nieuwe model is dat het geval.

Hierdoor is het voor gebruikers niet mogelijk om zelf gegevens terug te halen als het moederbord kapotgaat. Apple had in de modellen uit 2016 en 2017 als redmiddel een speciale aansluiting ingebouwd, waarmee het bedrijf gegevens alsnog kon bemachtigen.

De reden dat de aansluiting in de MacBook Pro van 2018 ontbreekt, is waarschijnlijk omdat de T2-chip van Apple is toegevoegd. Die zorgt ervoor dat data op het opslaggeheugen versleuteld worden.

Warmteproblemen

Het is niet het enige probleem dat over de nieuwe MacBook Pro wordt gemeld. Zo bleek dat de laptop veel moeite heeft met warme omgevingstemperaturen.

Daarbij gaat het om de MacBook Pro met de snelste i9-processor. Door Apple werden met de chip snelheden van 2.9 GHz beloofd, maar veel gebruikers zeggen die snelheid niet te halen.

Het ingebouwde koelsysteem zou de hitte niet bij kunnen houden die de processor produceert. Als de processor te warm wordt, gaat de snelheid automatisch omlaag om schade te voorkomen.

De in laptops gespecialiseerde YouTuber Dave Lee wist de beloofde prestaties pas te behalen toen hij zijn MacBook Pro met i9-chip in een open diepvries zette.