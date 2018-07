Boston Dynamics wil duizend robothonden per jaar gaan verkopen

Boston Dynamics zei tegen Inverse dat de massaproductie vanaf juli 2019 start. SpotMini is het kleinste model robothond dat het bedrijf aanbiedt.

SpotMini is volgens Boston Dynamics-oprichter Marc Raibert bedoeld voor vier situaties: in de bouw, voor bezorging, in de beveiliging en als thuishulp. In video's was al te zien hoe de robothond deuren kan openen voor andere robots.

Op dit moment heeft het bedrijf tien stuks van de SpotMini gebouwd. Dat aantal moet aan het eind van dit jaar honderd zijn. Het is niet bekend hoeveel de robot in de verkoop gaat kosten.

SpotMini

SpotMini weegt bijna dertig kilo en houdt het anderhalf uur vol op een opgeladen accu. De robot heeft een arm met een klauw, maar kan in de toekomst bijvoorbeeld ook elektrisch gereedschap of een camera vasthouden.

Boston Dynamics was lange tijd onderdeel van Google-moederbedrijf Alphabet. In 2017 werd het bedrijf voor een onbekend bedrag overgenomen door het Japanse techbedrijf Softbank.

Het bedrijf maakte verder ook andere robothonden en de menselijke robot Atlas. Laatstgenoemde kan joggen en salto's maken.