'Volledig zelfrijdende auto pas in 2065 in meerderheid op de weg'

Dat blijkt uit bestudering van verschillende onderzoeken door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en brancheorganisatie RAI Vereniging.

Vooral de stap naar volledig autonoom rijden vergt veel ontwikkeltijd vanwege de complexiteit en onvoorspelbaarheid van menselijk gedrag waar auto's mee om moeten kunnen gaan.

De onderzoekers verwachten dat de introductie van zelfrijdende auto's in fasen zal plaatsvinden. De derde fase zou het meest complex zijn. Hierbij rijden mensen in deels zelfstandige voertuigen, maar moeten ze zelf ook op de weg letten en ingrijpen bij noodsituaties.

Zo'n deels autonoom voertuig zou andere rijvaardigheden vereisen van bestuurders dan nu het geval is. Omdat mensen die vaardigheden nog niet hebben, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Recent veroorzaakte de bestuurder van een deels zelfrijdende Uber nog een dodelijk ongeluk, omdat niet op de weg werd gelet.

2065 of 2085

De onderzoekers verwachten dat de volledig zelfrijdende auto op zijn vroegst in 2065 in de meerderheid is. In het slechtste geval kan het nog enkele decennia langer duren en komen volledig zelfrijdende auto's pas in 2085 op de markt.

Volgens RAI Vereniging kan de zelfrijdende auto wel helpen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, omdat ze ongelukken kunnen voorkomen.