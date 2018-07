'Toetsenbord nieuwe MacBook Pro beter beschermd tegen stof'

Het gaat om een siliconen membraan onder de toetsen, schrijft iFixit. Het reparatiebedrijf haalde de nieuwe laptops uit elkaar en kwam de beschermende lagen tegen.

Gebruikers hebben de afgelopen tijd kritiek over de nieuwe MacBooks geuit, omdat de toetsenborden kwetsbaar zouden zijn. Het zogeheten vlindermechaniek dat Apple gebruikt, zou ertoe leiden dat toetsen sneller blijven vastzitten door bijvoorbeeld stof en kruimels.

Apple bracht de nieuwe versies van de MacBook Pro afgelopen donderdag uit. Het bedrijf stelde daarbij alleen dat het toetsenbord "stiller" was geworden.

Hoewel een siliconen laag kan helpen met het weren van stof, zoals iFixit beschrijft, zei Apple tegen The Verge dat het toetsenbord niet is ontworpen om de problemen op te lossen. Het bedrijf zegt dat slechts een zeer klein deel van de gebruikers last ondervindt.

Patent

Een patent van Apple uit maart beschrijft een methode die te vergelijken is met die in de nieuwe MacBooks is gebruikt. Daarin stelt Apple dat een extra laag bedoeld is voor het weren van kruimels en stof.

Apple werd in mei aangeklaagd door een groep consumenten. Die groep vindt dat de toetsenborden van de MacBook en MacBook Pro een ontwerpfout bevatten, waardoor ze kwetsbaar zijn voor defecten. Apple zou volgens de aanklagers voor of tijdens de verkoop op de hoogte zijn geweest van het euvel.