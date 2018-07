Hacker George Hotz noemt zelfrijdende auto's 'oplichterij'

Volgens Hotz is elke zelfrijdende auto die nu op de weg rijdt, slechter in autorijden dan een mens. Dat zegt de hacker in gesprek met The Verge.

De hacker vindt de huidige zelfrijdende auto's vooralsnog minder veilig en vooral langzamer dan een auto met een chauffeur achter het stuur. "Een zelfrijdende Uber is een slechtere Uber", geeft Hotz als voorbeeld. Volgens de hacker zou een zelfrijdende Uber zonder menselijke chauffeur 50 procent langer over een rit doen.

Hotz ziet vooralsnog meer toekomst in geavanceerde rijondersteuning. Dergelijke systemen zitten al in duurdere auto's van verschillende fabrikanten, en vereisen dat de chauffeur zijn handen aan het stuur houdt.

De hacker ontwikkelt zelf sinds 2015 een systeem voor zelfrijdende auto's met zijn bedrijf Comma.ai. Eerder wilde Hotz 'domme' auto's zelfrijdend maken met een dongle, maar dat plan werkten Amerikaanse snelwegautoriteiten tegen.

Sindsdien werkt Hotz aan een dongle die bestaande auto's met eigen geavanceerde rijbaandetectie slimmer moet maken. De dongle leest de sensoren van de auto uit, en kan net als het systeem van de auto's zelf ook het stuur en de pedalen bedienen.

Kijk-detectie

De nieuwe versie van het systeem van Hotz bevat gezichtsdetectie als belangrijkste functie. Met een scanner wordt het gezicht van de chauffeur in de gaten gehouden. Let de chauffeur niet op de weg, gaan er alarmen af en zal de auto uiteindelijk stoppen.

Zo wil de hacker goedkopere auto's met rijbaandetectie zowel meer zelfrijdend als veiliger maken. Hotz stelt dat zijn open source-software voor deels zelfrijdende auto's beter is dan die van zijn concurrenten.

Hoewel Hotz al producten verkoopt en zijn software gratis beschikbaar stelt, denkt hij dat hij pas halverwege is als het gaat om een consumentenproduct.

Tesla

Hotz werd in zijn tienerjaren bekend als de eerste persoon die de originele iPhone wist te hacken. Daarna hackte hij als eerste de Playstation 3. In 2015 startte Hotz vanuit zijn garage het bedrijf Comma.ai dat bestaande auto's zelfrijdende wilde maken.

De hacker schept al jaren op dat zijn zelfrijdende systeem beter werkt dan dat van Tesla. In 2015 zette Tesla daar openlijk vraagtekens bij. "Het lijkt ons bijzonder onwaarschijnlijk dat één persoon of zelfs een klein bedrijf een systeem kan maken dat in productievoertuigen kan worden ingezet", schreef Tesla toen.