Apple brengt nieuwe MacBook Pro uit met stiller toetsenbord

De nieuwe MacBook Pro komt donderdag op de markt, maakt Apple donderdag bekend in een persbericht. Het gaat om een nieuw 15-inchmodel en een nieuwe versie van 13 inch.

Het Retina-display is voorzien van de True Tone-technologie. Daarbij worden de kleuren op het scherm aangepast aan het omgevingslicht. Dezelfde functie was al te vinden in de iPhone X van Apple.

Daarnaast is ook het toetsenbord vernieuwd. Het is de derde versie van Apples vlindertoetsenbord. Dat toetsenbord moet ervoor zorgen dat typen minder geluid maakt dan typen op toetsenborden van voorgaande modellen.

Kritiek

De nieuwe MacBooks kregen de afgelopen tijd kritiek van gebruikers, omdat de toetsenborden kwetsbaar zouden zijn. Het vlindermechaniek maakt de laptops dunner, maar leidt er ook toe dat toetsen sneller vast blijven zitten door bijvoorbeeld stof of kruimels. In het nieuwe model wordt het mechaniek verder niet aangepast.

Boven het toetsenbord is wederom een Touch Bar aanwezig, die eveneens TrueTone ondersteunt. Met de Touch Bar kunnen gebruikers bijvoorbeeld het volume van muziek aanpassen of bepaalde acties in programma's uitvoeren. Denk aan het wisselen van tabbladen in de Safari-browser.

Intel-processors

De MacBooks moeten ook een stuk sneller worden dan hun voorgangers, dankzij nieuwe Intel-processors. Volgens Apple is de snelheid van het 13-inchmodel verdubbeld ten opzichte van het voorgaande model en wordt de snelheid van de 15-inch-MacBook Pro met 70 procent verhoogd.

De nieuwe T2-chip moet voor een verbeterde beveiliging zorgen. Ook zorgt deze chip ervoor dat de nieuwe MacBook Pro's de eerste modellen zijn met ondersteuning voor het spraakcommando 'Hé Siri'. Dat moest voorheen met een klik op het Siri-icoon.

De 13-inchversie krijgt een adviesprijs van 1.999 euro. Het model van 15 inch kost 2.799 euro. Klanten kunnen kiezen tot 2TB aan SSD-opslagruimte voor de 13-inch-MacBook Pro en tot 4TB aan opslag voor het 15-inchmodel.

Apple stopt met de verkoop van de MacBook Pro uit 2015. Dat was het laatste model zonder een toetsenbord met vlindermechanisme. Er is geen nieuw model van de Pro zonder Touch Bar verschenen. Ook kondigde Apple geen nieuwe MacBook of MacBook Air aan.