Consumentenbond waarschuwt voor beveiligingslek in babycamera's

Het beveiligingslek treft in elk geval de Fosbaby en Fosbaby P1, aldus de Consumentenbond. Dat zijn twee internetcamera's die ook als babyfoon dienen, zodat ouders slapende kinderen in de gaten kunnen houden. Het beveiligingslek laat hackers in potentie ook de kinderen bespioneren.

Een bezoek aan een geïnfecteerde website zou hackers al in staat stellen om camera's over te nemen, stelt de Consumentenbond. In juni ontdekte beveiligingsonderzoeker VDOO dat dit lek ook in 55 andere IP-camera's misbruikt kan worden.

Fabrikant Foscam heeft een beveiligingsupdate beschikbaar gesteld, waarmee het lek gedicht wordt. Deze update wordt echter niet automatisch geïnstalleerd. Gebruikers moeten de update daarom zelf downloaden en installeren.