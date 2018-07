Magic Leap maakt eerste versie augmentedrealitybril in zomer beschikbaar

Dat heeft het bedrijf woensdagavond Nederlandse tijd bekendgemaakt tijdens een livestream op het videoplatform Twitch.

De eerste versie van de Magic Leap One is nog geen consumentenproduct, maar is bedoeld voor ontwikkelaars om het platform te leren kennen en te werken aan programma's, games en andere media die uiteindelijk in de bril terechtkomen.

Augmented reality is een technologie waarbij een virtuele laag over de echte wereld wordt gelegd, waardoor de echte wereld 'verrijkt' wordt. Magic Leap verwijst naar zijn technologie als 'mixed reality', een term die soms gebruikt wordt om aan te geven dat de virtuele objecten beter kunnen omgaan met de echte wereld.

AT&T

Eerder woensdag maakte de Amerikaanse telecomprovider AT&T bekend in de Verenigde Staten een exclusieve samenwerking met Magic Leap aan te gaan om het product aan consumenten te leveren.

De samenwerking valt samen met een nieuwe investeringsronde waarin AT&T het voortouw neemt. Hoeveel de telecomprovider in de start-up heeft geïnvesteerd, is niet bekendgemaakt. Sinds zijn oprichting in 2014 heeft Magic Leap minimaal 2,3 miljard dollar (omgerekend bijna 2 miljard euro) opgehaald.

Wanneer de Magic Leap One voor consumenten beschikbaar wordt, is niet bekend. Ook heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt hoeveel de augmentedrealitybril gaat kosten.