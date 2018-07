Hacker verkocht handleiding Amerikaanse luchtmachtdrone op dark web

Dat hebben onderzoekers van beveiligingsbedrijf Recorded Future ontdekt, schrijft The Verge woensdag.

De handleiding is voor 200 dollar (ongeveer 170 euro) verkocht via een hackersforum. Uit onderzoek blijkt dat de documenten zijn gestolen tijdens een hackaanval op een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Nevada.

De hacker heeft misbruik gemaakt van een kwetsbaarheid in het ftp-protocol van een Netgear-router op de basis. Het beveiligingslek in kwestie was al langer bekend.

Bij de aanval zijn meerdere onderhoudsdocumenten gestolen, waaronder de handleiding van de drone. Daarnaast kreeg de aanvaller een lijst in handen met daarop al het drone-onderhoudspersoneel.

Reaper

De in de handleiding beschreven MQ-9 Reaper-drone kan autonoom rondvliegen. Daarnaast is het mogelijk om de machine op afstand te besturen. Het is één van de geavanceerdste drones die het Amerikaanse leger op dit moment inzet.

De hacker heeft nog een aantal andere documenten te koop aangeboden, waaronder mogelijke trainingshandleidingen van het Amerikaanse leger. De echtheid van deze documenten moet nog worden geverifieerd.

Het Amerikaanse leger onderzoekt de schaal van de datalekken en de aanval in kwestie.