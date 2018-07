Nikon onthult compactcamera met 125x optische zoom

De Nikon Coolpix P1000 is de opvolger van de P900 uit 2015. Die camera heeft 83x optische zoom, destijds het hoogste bereik ter wereld.

De P1000 heeft een 16-megapixelsensor op 1/2,3-inchformaat. Omgerekend naar fullframe-formaat heeft de lens een zoombereik van 24-3000 millimeter. Met digitale zoom ligt het maximale bereik op 6000 millimeter.

De camera is vooral gericht op natuurfotografen, en heeft speciale instellingen voor vogelkijkers en het fotograferen van de maan.

De P1000 kan foto's maken op maximaal zeven beeldjes per seconde, en videobeelden met dertig beeldjes per seconde in 4K-resolutie. De camera heeft een kantelbaar en draaibaar display, en een oled-zoeker.

De Coolpix P1000 valt met een gewicht van 1,4 kilogram in de gewichtsklasse van een spiegelreflexcamera, en heeft een vergelijkbaar formaat. De camera is vanaf september verkrijgbaar voor 999 dollar, een europrijs is nog niet bekend.