Belgisch ministerie keurt verbod op 'killer robots' goed

Daarvoor is een resolutie aangenomen in de Belgische Kamercommissie Landsverdediging, schrijft de VRT woensdag. De resolutie moet nog door het parlement goedgekeurd worden, al is volgens Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) de politieke beslissing al genomen.

België heeft daarmee een preventief verbod goedgekeurd, waardoor het leger van het land nooit volledig automatische wapens mag gebruiken. Wapenproducenten kunnen zulke wapens ook in de toekomst niet in België produceren. Daarmee is België volgens de VRT het eerste land ter wereld dat zo'n verbod heeft goedgekeurd.

Het verbod regelt dat wapens niet zelfstandig kunnen beslissen om een aanval uit te voeren. Drones bestaan al langer en kunnen autonoom vliegen, maar openen het vuur alleen na een menselijke opdracht.

Een jaar geleden waarschuwden experts in een open brief over de gevaren van 'killer robots'. Onder anderen Tesla-topman Elon Musk hebben de brief ondertekend. In de tekst stond dat autonome robots een gevaar vormen voor burgers in oorlogsgebieden.