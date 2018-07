'Spil in rechtszaak Uber en Waymo richt nieuwe start-up op'

Dat stelt TechCrunch, op basis van onder meer openbaar inzichtelijke documenten en een inmiddels nagenoeg lege website.

De nieuwe start-up heet Kache.ai en zou zich bezighouden met de ontwikkeling van zelfrijdende technologie die specifiek voor vrachtwagens gemaakt is. TechCrunch wist het bedrijf aan Levandowski te koppelen doordat de start-up gevestigd is op een terrein dat eigendom is van zijn vader en stiefmoeder.

Levandowski was vorig jaar veelvuldig in het nieuws tijdens de toen nog lopende rechtszaak tussen Googles zusterbedrijf Waymo en Uber. Waymo beschuldigde Uber ervan zijn zelfrijdtechnologie te hebben gestolen via duizenden documenten die Levandowski naar verluidt had buitgemaakt toen hij begin 2016 ontslag nam bij Google.

Levandowski richtte vervolgens de start-up Otto op, die enkele maanden later werd overgenomen door Uber. Daar ging de voormalige Google-medewerker aan de slag als het hoofd van de afdeling voor zelfrijdende auto's.

Hoewel Levandowski zelf niet terechtstond, vormde zijn vermeende diefstal en latere rol binnen Uber de basis voor de claims door Waymo. Uber en Waymo schikten begin dit jaar.

Website

Levandowski, die in mei 2017 door Uber werd ontslagen, heeft nog geen officiële aankondiging van Kache.ai gedaan. TechCrunch meldt dat alle eerdere vermeldingen van de werkzaamheden van het bedrijf inmiddels weer van de website verwijderd zijn.

Op basis daarvan werd duidelijk dat Kache.ai naar zowel software- als hardwarespecialisten op het gebied van zelfrijdtechnologie zoekt.