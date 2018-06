Opvouwbaar Surface-tablet uitgelekt in mail Microsoft

De interne e-mail is in handen van The Verge. Er waren eerder al geruchten over een opvouwbaar Surface-tablet, dat intern de naam Andromeda zou dragen.

De gelekte e-mail omschrijft de tablet op dezelfde manier. "Het is een nieuw Surface-apparaat op zakformaat, dat innovatieve nieuwe hardware en software samenbrengt voor een persoonlijke en veelzijdige computer-ervaring", luidt de interne omschrijving van Microsoft.

De nieuwe tablet zou bestaan uit twee schermhelften met daartussen een scharnier. Een flexibel scherm loopt door over het scharnier, zodat één naadloos scherm ontstaat wanneer de tablet geopend wordt. "Het vervaagt de grens tussen mobiel en stationair computeren", stelt een intern document.

Naadloos scherm

Ontwerper David Breyer maakte onlangs 3d-afbeeldingen op basis van eerdere geruchten over de tablet. Volgens bronnen van The Verge zijn die afbeeldingen identiek aan de echte prototypes van de tablet die Microsoft intern test.

Er zou nog volop geëxperimenteerd worden met het ontwerp. Zo zou het apparaat niet alleen dubbel en plat gevouwen kunnen worden, maar ook omgevouwen, zodat de schermen aan de buitenkant van het apparaat zitten.

Ook wordt ondersteuning van een stylus onderzocht. Alle huidige Surface-computers kunnen met een stylus worden gebruikt.

Herkansing

Microsoft zou een opvouwbaar tablet zien als reactie op zijn mislukte deelname aan de smartphonemarkt. Windows Phone en opvolger Windows 10 Mobile legden het af tegen Android en iOS. Eind 2017 stopte Microsoft de ontwikkeling van het systeem.

Het bedrijf zou experimenteren met een ARM-processor voor het apparaat, hetzelfde type processor dat in smartphones wordt gebruikt. Voor een uiteindelijk exemplaar zou zowel een ARM-chip als een processor van Intel mogelijk zijn.

Of de Surface Andromeda ooit op de markt komt, is niet bekend. Het bedrijf zou de tablet mogelijk dit jaar op de markt willen brengen, waarna makers van Windows-computers zouden volgen met vergelijkbare eigen tablets. Enkele jaren geleden was Microsoft in een vergevorderd stadium van de ontwikkeling van een Surface Mini-tablet, waar op het laatste moment toch van werd afgezien.