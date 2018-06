Rechter halveert boete van 500 miljoen dollar in Oculus-rechtszaak

Een verzoek om de verkoop van Oculus Rift-brillen te verbieden, is daarnaast afgewezen, schrijft Reuters donderdag.

De rechter heeft de boete van 500 miljoen dollar in een beroepszaak gehalveerd, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn om de geleden schade zo hoog in te schatten. De boete zal deels betaald moeten worden door Oculus-oprichters Brendan Iribe en Palmer Luckey. Luckey werkt niet meer bij de start-up.

Oculus ontwikkelt virtualrealitybrillen. Het bedrijf is in 2014 door Facebook overgenomen voor 3 miljard dollar.

Carmack

ZeniMax Media is het mediabedrijf achter uitgevers Bethesda Softworks en id Software. Bij de laatstgenoemde uitgever werkte de gerenommeerde ontwikkelaar John Carmack, die in 2013 is overgestapt naar Oculus.

Volgens ZeniMax nam Carmack code en eigendom van ZeniMax mee naar zijn nieuwe werkgever, die vervolgens ten onrechte in virtualrealitygames is gebruikt. Het bedrijf stapte daarom in 2014 naar de rechter.

Ook voor games voor de Gear VR, een headset van Oculus en Samsung, zou misbruik zijn gemaakt van het eigendom van ZeniMax.