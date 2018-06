Facebook schrapt plannen voor grote internetdrones

Dat heeft Facebooks director of engineering Yael Maguire bekendgemaakt in een bericht op het sociale netwerk.

"Dit is volgens ons het juiste moment om ons te richten op nieuwe uitdagingen", schrijft Maguire in zijn bericht. "Daarom gaan we niet langer ons eigen vliegtuig ontwerpen en bouwen en hebben we onze locatie in Bridgewater gesloten."

De Aquila-drone moest in de toekomst een internetsignaal gaan uitzenden. Hierdoor zouden mensen op afgelegen locaties ook toegang tot het internet krijgen.

Facebook heeft in de afgelopen jaren meerdere testvluchten met de internetdrone gemaakt. In december 2016 is de drone nog neergestort, omdat die met hoge windsnelheiden werd geconfronteerd.