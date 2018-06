Aangeklaagde Tesla-medewerker ontkent spionage

In plaats daarvan is hij een klokkenluider die misstanden in de fabriek aan de kaak wilde stellen, beweert hij in gesprek The Washington Post.

Deze week werd bekend dat Telsa een voormalige medewerker aanklaagt voor spionage. De man zou tot zijn daad gekomen zijn met de bedoeling de automaker schade toe te brengen.

Volgens Tesla heeft de man code geschreven om bedrijfsgevoelige foto's en video's te stelen. Ook zou hij moedwillig misleidende informatie aan een journalist van Business Insider hebben gegeven, waaronder de bewering dat Tesla doorboorde batterijen gebruikte voor zijn Model 3.

De voormalige medewerker zegt tegen The Washington Post dat hij niet het geduld heeft om te programmeren. Ook ontkent hij de aantijging dat hij zou vanwege een misgelopen promotie tot zijn daad gekomen zou zijn.

Tesla spreekt de bewering dat de man een klokkenluider is tegen. Ook ontkent het bedrijf dat het eerder doorboorde batterijen gebruikt voor zijn auto's.