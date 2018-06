TU Delft aast op snelheidsrecord met nieuwe Hyperloop-capsule

Met de Atlas 01 hoopt het team van 37 studenten van de TU Delft een wereldsnelheidsrecord te vestigen. Daarvoor moet het voertuig sneller gaan dan 384 kilometer per uur.

In een Hyperloop bewegen capsules door een vacuümbuis. Dat moet veel weerstand wegnemen en zorgen voor een zeer snel en efficiënt vervoermiddel. Het ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk houdt wedstrijden voor dat soort voertuigen.

Het team uit Delft doet als een van de twintig gekwalificeerde universiteiten mee aan het derde deel van de Hyperloop Pod Competitie. Die vindt plaats op 22 juli in Californië. In 2017 won een studententeam van de TU Delft de eerste Hyperloop-wedstrijd.

Modules

De Delft Hyperloop bestaat uit twee onderdelen: de zogeheten launcher en de passagiersmodule. De launcher is een onderstel dat de capsule in beweging brengt en afremt. Met de module kunnen mensen en vracht op hoge snelheid worden vervoerd.

Hyperloop-teamleider Edouard Schneiders zegt dat er is "gevochten voor elke gram" om de Atlas 01 zo licht mogelijk te houden. Het gewicht van het voertuig in combinatie met een sterke motor moet volgens het team tot de overwinning in de wedstrijd gaan zorgen.

De studenten testten onderdelen van de Hyperloop in Nederland. De wedstrijdrit werd al gesimuleerd met behulp van software, om het gedrag van het voertuig in een vacuümbuis te berekenen.

Toekomst

De TU Delft stelt dat reizen met een functionele Hyperloop voor passagiers ongeveer even duur als vliegen zal zijn. Wel moet zo'n rit vier keer minder energie kosten en "in veel gevallen sneller" zijn. Op lange reizen moet een capsule ruim duizend kilometer per uur kunnen gaan.

Hyperloop-tunnels zouden niet alleen gebruikt kunnen worden voor transport, maar ook voor het opslaan van regenwater en het aanleggen van kabels voor energie en data.