Elon Musk informeert staf over sabotage door medewerker Tesla

De medewerker zou binnen het productieproces codes hebben veranderd. Daarnaast zou hij gevoelige bedrijfsgegevens met derden hebben gedeeld, staat in een e-mail die door persbureau Reuters is ingezien.

"Het is nog niet duidelijk wat de omvang van zijn acties is. Maar wat hij tot nu toe heeft toegegeven, is vrij slecht", schrijft Musk in de mail. Volgens de topman handelde de medewerkers uit onvrede over een misgelopen promotie.

Naar eigen zeggen heeft Musk de sabotage afgelopen weekend ontdekt. Het bedrijf is een onderzoek begonnen. Er wordt onder meer uitgezocht of de medewerker zelfstandig heeft gehandeld of hulp heeft gekregen van andere organisaties.

Vorige week werd bekend dat Tesla bijna 10 procent van het personeel gaat ontslaan. Volgens het bedrijf is dit nodig om dubbelingen in functies binnen het bedrijf ongedaan te maken. Al bijna vijftien jaar lang heeft Tesla nog nooit een jaar met winst afgesloten.