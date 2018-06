Bedrijf Elon Musk mag tunnel voor openbaar vervoer aanleggen in Chicago

Het gaat om een systeem waarin voertuigen met 240 kilometer per uur door een tunnel gaan, schrijft Reuters.

Er passen zestien passagiers in een voertuig. De rit van het vliegveld naar Chicago duurt in plaats van 30 tot 45 minuten nog maar 12 minuten, claimt The Boring Company.

De officiële bekendmaking van de opdracht vindt waarschijnlijk op donderdag plaats. The Boring Company bekostigt de bouw van de tunnel zelf.

The Boring Company begon achttien maanden geleden, nadat Musk zich over het verkeer in Los Angeles beklaagde en op Twitter opperde dat hij een tunnelboorbedrijf zou beginnen om onder de files door te kunnen graven.

Openbaar vervoer

Het bedrijf van Musk kondigde in maart aan zijn focus te verleggen naar ondergrondse tunnels in steden voor openbaar vervoer.

Voorheen was het de bedoeling dat auto's op hoge snelheid ondergronds vervoerd konden worden. In de nieuwe plannen bestaat dat idee nog steeds, maar krijgen andere passagiers voorrang.

In april haalde The Boring Company 112,5 miljoen dollar aan investeringen op, waarvan het grootste deel uit de zak van Musk kwam.