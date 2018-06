Europarlement stemt in met Europese droneregelgeving

Regels voor drones en dronebezitters moeten voor heel Europa hetzelfde worden, meldt het Europees Parlement. Op dit moment vallen de meeste drones onder nationale regels die van elkaar kunnen verschillen.

Het Europarlement stelt dat de marktontwikkeling hierdoor wordt afgeremd. "Drones moeten volgens de nieuwe regels zo ontworpen worden, dat ze zonder risico voor mensen bediend kunnen worden", schrijft het parlement. Zo moeten drones automatisch kunnen landen als de bestuurder contact verliest.

Bestuurders van drones moeten op de hoogte zijn van de regels om een drone veilig te besturen. Daar zijn voor sommige dronepiloten mogelijk trainingen aan verbonden. Het gaat daarbij waarschijnlijk om drones die groter zijn dan de kleinere consumentenversies.

Grotere drones worden mogelijk geregistreerd, zodat bekend is wie de eigenaar is. Ministers van de Europese lidstaten moeten de regels nog goedkeuren.

Het Europarlement denkt dat de drone-industrie tegen 2050 zo'n 150.000 banen in de EU kan scheppen. In de komende tien jaar kan de ontwikkeling van dronetechnologie 15 miljard euro per jaar opleveren.

Nieuwe regels

In Nederland verandert er door de nieuwe regels waarschijnlijk weinig. Hier geldt dat een drone altijd in het blikveld van zijn piloot moet blijven en dat er een maximale hoogte van 120 meter bepaald is.

Ook is het verboden om boven mensenmassa's te vliegen en zijn er no-flyzones waar drones helemaal niet gebruikt mogen worden. Het gebied rond luchthaven Schiphol is zo'n gebied.