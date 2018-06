Amazon-leverancier Foxconn start onderzoek naar werkomstandigheden fabriek

De Amerikaanse non-profitorganisatie China Labor Watch (CLW) concludeerde na negen maanden onderzoek dat mensen in de fabriek veel te veel uren draaien tegen lage lonen en slechte werkomstandigheden. Ook zouden er te veel mensen op uitzendbasis werken.

Foxconn maakt in de fabriek onder meer de Kindle-e-readers en Echo Dot-speakers voor de Amerikaanse retailgigant Amazon. In een verklaring aan persbureau Reuters zegt het Taiwanese bedrijf de aantijgingen van CLW te onderzoeken en maatregelen te nemen als de bevindingen waar zijn.

Foxconn is naast leverancier van Amazon-producten ook verstrekker voor Apple. In 2010 lag het bedrijf onder vuur vanwege de grote hoeveelheden zelfmoorden onder het personeel van een iPhone-fabriek. In 2017 trok een groep scholieren aan de bel vanwege illegaal overwerk.

Amazon laat in een verklaring via een Nederlands marketingbureau aan NU.nl weten dat het bedrijf sinds maart 2018 op de hoogte was van twee "punten van zorg", die te maken hebben met uitzendkrachten en overwerk. Meer details daarover heeft het bedrijf niet naar buiten gebracht.