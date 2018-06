'Knoppen op nieuwe Apple Watch niet langer fysiek in te drukken'

De knoppen zijn niet meer fysiek in te drukken, schrijft Fast Company op basis van ingewijden. De knoppen moeten net zoals de homeknop op nieuwere iPhones gaan werken. Die simuleren door aanraakgevoeligheid en trillingen het gevoel van indrukken.

De huidige indeling van knoppen op de Apple Watch blijft dezelfde, stellen de bronnen. Zo blijven een knop en een digitale kroon aanwezig, maar zijn die niet langer fysiek in te drukken. De ronde knop zou wel draaibaar blijven.

Apple heeft de afgelopen jaren losse knoppen in de producten vervangen voor vaste varianten die werken met de Taptic Engine. Ook nieuwere MacBooks maken gebruik van trillingen om het indrukken van knoppen te simuleren.

Onaangekondigd

Het is niet bekend of Apple deze knoppen dit jaar al introduceert in het nieuwe model, of pas in 2019. Een voordeel van dit soort knoppen zou zijn dat het apparaat beter waterdicht gemaakt kan worden.

Verwachtingen voor de nieuwe smartwatch van Apple zijn onder meer dat het scherm groter wordt en dat de randen eromheen dunner worden.