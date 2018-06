Europese consumentenbond ontevreden over keurmerk verbonden apparaten

Volgens de consumentenorganisatie zorgt het vrijdag gesloten akkoord van Europese telecomministers ervoor dat verbonden producten, zoals tandenborstels, broodroosters en speelgoed, consumenten blijven blootstellen aan risico's.

"Verbonden speelgoed kan makkelijk gehackt worden, waardoor vreemden de mogelijkheid hebben om met een kind te praten", schrijft BEUC. "Slimme apparaten voor in huis (zoals thermostaten en deursloten) kunnen de veiligheid van gezinnen beschadigen", vreest de organisatie.

De EU-lidstaten zagen niets in een verplichting van een certificaat voor veilige producten. Ook staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer (CDA) stemde in het bredere telecomakkoord, maar zegt te betreuren dat dit onderdeel het niet heeft gehaald. "Uiteindelijk hebben we producten nodig die standaard of al in het ontwerp cyberveilig zijn", zegt Keijzer.

Het definitieve voorstel moet nog behandeld worden door het Europese Parlement. In onderhandelingen met de individuele lidstaten moet het definitieve ontwerp vastgesteld worden.