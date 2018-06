Sonos presenteert compacte soundbar met slimme functies

Sonos Beam is na de One de tweede speaker van Sonos met slimme functies. Het apparaat is voorzien van microfoons voor stembediening via Alexa van Amazon. Die assistent biedt Sonos nog niet aan in Nederland.

Met een HDMI-aansluiting kan de speaker aan de televisie worden verbonden, waarna het geluid via de Beam wordt geleid. Verder is er een internetaansluiting aanwezig.

De Beam is 65 centimeter en is daarmee kleiner dan de Playbar van 90 centimeter. De speaker gaat 449 euro kosten en is vanaf 17 juli te koop. De luidspreker komt beschikbaar in de kleuren zwart en wit.

AirPlay 2

Sonos kondigde verder AirPlay 2-ondersteuning voor de speakers aan voor audio van Apple-apparaten. Ook de One, de Playbase en de tweede generatie Play:5 gaan werken met AirPlay 2. Dat gebeurt dit jaar door middel van een gratis software-update.

Ook komt ook Apples stemassistent Siri beschikbaar op de speakers. Gebruikers kunnen zo vragen om bepaalde nummers, albums en afspeellijsten van Apple Music af te spelen op Sonos via een iOS-apparaat.

Google Assistant is nog niet op de speakers aanwezig, daar wordt volgens het bedrijf aan gewerkt.