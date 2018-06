Asus vervangt touchpad op laptop door klein scherm

De nieuwe laptop werd gepresenteerd op hardwarebeurs Computex.

Het 5,5 inch-scherm onder het toetsenbord van de Zenbook Pro kan een cijfertoetsenbord of een rekenmachine laten zien. Ook is het mogelijk om er bijvoorbeeld YouTube-video's op af te spelen of hem te gebruiken om tussen apps te schakelen.

Ontwikkelaars kunnen zelf software voor op het scherm ontwikkelen. De functie is deels vergelijkbaar met de Touch Bar van de MacBook, die boven het toetsenbord een aanraakscherm toont.

Juli

Asus gaat de Zenbook Pro verkopen met een een 15,6 inch-scherm en i5-, i7- en i9-processoren. De laptop heeft een videokaart van Nvidia en maximaal 16GB werkgeheugen.

De laptop zal in juli worden verkocht voor 2.299 dollar. Een europrijs is nog niet bekendgemaakt. In augustus zal een 14 inch-model op de markt worden gebracht.