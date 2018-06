Apple voegt nachtmodus toe aan macOS Mojave

Dat heeft Apple maandagavond bekendgemaakt tijdens zijn presentatie op ontwikkelaarsconferentie WWDC.

In de geplande software-update Mojave worden kleuren van verschillende apps en functies van het besturingssysteem de functie om lichte kleuren om te zetten in donkere kleuren.

Daarnaast krijgt de software ondersteuning voor dynamisch licht. Daarbij veranderen de kleuren van het beeldscherm gedurende de dag, zodat ze beter passen bij het licht.

Bestanden op het bureaublad worden voortaan automatisch in 'stacks' gezet. Dit zijn stapels met hetzelfde bestandstype, waardoor bijvoorbeeld alle screenshots op dezelfde plek staan.

De App Store in de Mac krijgt een update, waardoor er artikelen bij apps worden getoond. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de App Store op iOS, die vorig jaar een nieuwe versie kreeg.

De iPhone-camera kan in macOS worden gebruikt als scanner. Het camerabeeld van de iPhone of iPad wordt dan live op de Mac getoond.

Safari

In de webbrowser Safari krijgen gebruikers de mogelijkheid om plug-ins van sociale media te blokkeren. Het gaat dan om knoppen van bijvoorbeeld Facebook of Twitter die op websites van derden te vinden zijn, waarmee de sociale media informatie over het internetgebruik van gebruikers te verzamelen.

Gebruikers krijgen in de nieuwe update een melding als een sociaal medium iemand op een andere website wil volgen. Daarna kunnen zij aangeven of zij het delen van data willen toestaan of blokkeren.

Ook beperkt Apple de technologie waarmee databedrijven gebruikers kunnen identificeren aan de hand van unieke kenmerken. Het bedrijf beperkt de details die databedrijven over een apparaat kunnen verzamelen tot kerngegevens. Omdat de kenmerken per gebruiker meer op elkaar lijken, wordt het voor databedrijven lastiger om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Apple brengt macOS Mojave later dit jaar uit voor gebruikers.