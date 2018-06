Turkse president Erdogan weert Uber uit Turkije

Uber is sinds 2014 actief in Turkije, met name in Instanbul, maar volgens Erdogan is daar inmiddels een einde aangekomen. "Er kwam iets dat Uber heette. Die dienst is voorbij, die bestaat niet meer", aldus de Turkse president.

Turkije kondigde onlangs al strengere regelgeving aan omtrent het verkrijgen van vergunningen voor passagiersvervoer.

Reuters meldt dat er zich sinds de introductie van Uber in het land meermaals incidenten hebben voorgedaan waarbij Uber-chauffeurs en passagiers zijn bedreigd door taxichauffeurs. Ook zou er in een aantal gevallen geweld zijn gebruikt.

Uber heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitspraken van Erdogan. Volgens de taxidienst zijn er in het land 2.000 Uber-chauffeurs actief, naast de 5.000 chauffeurs die werken voor transportdienst Uber XL.