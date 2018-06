Nokia verkoopt smartwatchdivisie aan oprichter overgenomen Withings

Dat meldt het Finse technologiebedrijf op zijn website.

De gezondheidsafdeling produceert onder meer smartwatches en slaaptrackers.

Nokia nam Withings in 2016 van onder meer Carreel over voor 170 miljoen euro. In 2017 richtte het bedrijf een speciale gezondheidsafdeling op om de start-up in onder te brengen. In oktober van vorig jaar zag Nokia zich echter gedwongen om 141 miljoen euro af te schrijven op de divisie.

Plannen voor de verkoop werden begin mei reeds aangekondigd. Een overnameprijs staat niet vermeld. Nokia liet eerder al weten zich meer te willen richten op de zakelijke markt en verkoop van licentieovereenkomsten, en minder op consumentenproducten.