Nest brengt slimme deurbel met camera uit in Nederland

Dat maakt Nest donderdag bekend.

De deurbel Nest Hello kost 279 euro en is vanaf donderdag te bestellen. Vanaf 13 juni wordt de gadget geleverd. Hello was al beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.

De deurbel kan bestaande deurbellen vervangen en is voorzien van enkele slimme functies. Als iemand aanbelt, krijgt de gebruiker een melding op zijn smartphone. Via een camera, microfoon en speaker kan er met degene voor de deur worden gesproken.

De bel heeft een HDR-camera en biedt ook beeld in het donker. Hello ondersteunt daarnaast gezichtsherkenning, zodat gebruikers via de bijhorende app kunnen aangeven dat er een bekende voor de deur staat. Diegene wordt dan ook in het vervolg door de bel herkend.

Communiceren

Als de deur en de deurbel even niet te beantwoorden zijn, kan de gebruiker kiezen om een vooraf ingesteld antwoord te geven. De Hello is voorzien van een stem die vooraf opgenomen reacties kan uitspreken. Zo kan de deurbel tegen de postbode zeggen dat een pakketje bij de deur achtergelaten kan worden.

Nest Hello is aangesloten op het stroomnetwerk, waardoor de camera altijd beeld kan streamen. Gebruikers kunnen gratis tot drie uur aan beeld terugkijken via de app, die zelf fragmenten kan uitlichten van mensen die voor de deur stonden. Met het betaalde abonnement Nest Aware kunnen mensen vijf, tien of dertig dagen terugkijken. Dat kost vanaf 5 euro per maand.