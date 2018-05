Kwetsbaarheid in smartwatches kon jarenlang locaties kinderen delen

Dat schrijft RTL Nieuws, dat het cybersecuritybedrijf DearBytes onderzoek liet uitvoeren naar verschillende smartwatches.

Het gaat om slimme horloges van HellOO en Belio, die locaties van kinderen aan ouders kunnen doorsturen. De gegevens werden niet goed beveiligd opgeslagen, zodat hackers locatiegegevens en telefoonnummers van ouders konden achterhalen.

Volgens RTL Nieuws was zo tot op de minuut nauwkeurig te achterhalen waar een kind geweest was. De gegevens waren opvraagbaar door slechts het serienummer van een smartwatch in te vullen. Op die manier kon ook een route live gevolgd worden.

De horloges zijn voorzien van een microfoon, maar in het onderzoek lukte het niet om gesprekken af te luisteren. Het is niet bekend of er van het lek misbruik is gemaakt. De kwetsbaarheden zijn inmiddels gedicht.

Spionagespeelgoed

In december vorig jaar waarschuwde de Belgische consumentenvereniging Test-Aankoop voor onveilig speelgoed voor kinderen. Destijds ging het om speelgoedrobots, die gegevens zouden verzamelen en naar derden zouden doorsturen.

In Duitsland wordt speelgoed met een internet- of bluetooth-aansluiting beschouwd als "illegale spionagemiddelen" en zijn daar verboden, stelde Test-Aankoop.