Zelfrijdende Uber niet geprogrammeerd om op tijd te remmen voor ongeval

Dat heeft de National Transportation Safety Board (NTSB), de commissie die het ongeval onderzoekt, donderdag bekendgemaakt, schrijft The Wall Street Journal.

De auto van Uber reed in maart in de staat Arizona een 49-jarige vrouw aan, waarna zij overleed. In de auto zat een menselijke bestuurder, bedoeld om in te grijpen als dat nodig is.

Het systeem van de zelfrijdende auto bepaalde 1,3 seconden voor de dodelijke botsing dat de auto moest remmen. Volgens het rapport van de NTSB was het automatisch remsysteem voor noodgevallen niet geactiveerd. De reden daarvoor is volgens Uber om te voorkomen dat de zelfrijdende auto zich onverwacht gaat gedragen.

In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de menselijke inzittende om te remmen, schrijft de NTSB. Op videobeelden is te zien hoe de vrouwelijke inzittende vlak voor de crash naar beneden keek. Tegen de commissie zou ze gezegd hebben dat ze het systeem in de gaten hield.

Na het ongeval maakte Uber bekend zijn tests met zelfrijdende auto's in de hele Verenigde Staten te staken. Woensdag werd bekend dat het taxibedrijf de tests in Arizona niet gaat hervatten, maar in andere staten wel weer met zelfrijdende auto's de openbare weg op wil.