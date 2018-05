Vrachtautofabrikanten VDL en DAF onthullen eerste elektrische vrachtwagen

De vrachtauto heeft op een enkele batterijlading een actieradius van ongeveer 100 kilometer. De motor van het voertuig heeft een vermogen van 210 kW (286 pk).

De accu kan met een snellader binnen een half uur helemaal vol zijn. Daarmee is het voertuig vooral bedoeld voor korte afstanden in steden. Zonder snellader duurt het anderhalf uur voordat de accu weer volledig vol is.

VDL maakte twee jaar geleden al bekend aan een elektrische vrachtwagen te werken, waarbij het chassis en de cabines door DAF zouden worden geleverd. De fabrikant verwachtte destijds dat het eerste exemplaar begin 2017 op de weg zou rijden.

Dat het een jaar langer duurde, komt volgens VDL Groep-woordvoerder Miel Timmers doordat DAF sindsdien niet alleen leverancier is, maar intensiever bij de elektrische vrachtwagen betrokken is. "We hebben de vrachtwagen gezamenlijk onder de naam van zowel VDL als DAF gepresenteerd", zegt hij tegen NU.nl. "De vrachtwagen wordt vanaf vandaag verkocht door DAF."

Waterstof

Naast het ontwikkelen van een elektrische vrachtwagen, maakte VDL in 2016 ook bekend aan een voertuig met een aanvullende brandstofcel voor waterstof te werken. Deze cel genereert elektriciteit uit waterstof, waardoor de accu gevoed kan worden en de actieradius van een voertuig groter wordt.

Hoe het met de productie van dit voertuig staat, wilde VDL niet zeggen. "Wel zijn we nog steeds met deze technologie bezig", zegt Timmers. Verder wilde hij niet op de ontwikkelingen ingaan.