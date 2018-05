Microsoft presenteert nieuw digitaal whiteboard Surface Hub 2

De Surface Hub 2 is gericht op vergaderruimtes in bedrijven. Het nieuwe model heeft een 50,5 inch touchscreen met 4K-resolutie.

Het scherm kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt, net als tablets. Met speciale standaarden en muurhaken kunnen gebruikers het grote scherm draaien.

De interface draait dan mee, ook vergelijkbaar met hoe dat op tablets gebeurt. Meerdere schermen kunnen aan elkaar gekoppeld worden, als één groot scherm of als meerdere losse schermen voor dezelfde gebruiker.

Videobellen

Meerdere gebruikers kunnen gelijktijdig op de Surface Hub 2 inloggen, met een ingebouwde vingerafdrukscanner. Tijdens vergaderingen kunnen verschillende medewerkers zo makkelijk achter elkaar hun presentatie via het scherm laten zien. Met een bijbehorende pen kunnen aantekeningen op het scherm worden gemaakt.

Ook kan de Surface Hub 2 gebruikt worden als groot videobel-scherm, dankzij een verwijderbare 4K-webcam. De camera is voorzien van speciale microfoons, zodat geluid uit de hele ruimte wordt opgevangen. Als het scherm in verticale opstelling staat, is de gesprekspartner vanaf zijn middel op het scherm te zien.

De Surface Hub 2 verschijnt pas in 2019, en Microsoft heeft nog geen verkoopprijs bekend gemaakt. De eerste Surface Hub verscheen in 2015, in de formaten 55 en 84 inch, waarbij de 55 inch versie 9.000 dollar kost.

Onlangs zei Microsoft dat het Surface Hubs heeft verkocht aan ruim vijfduizend bedrijven in 25 landen. Google presenteerde in 2017 een concurrent voor de Surface Hub, de Google Jamboard.