Zelfrijdende Tesla botst op brandweerwagen in VS

De brandweerwagen stond stil bij een rood stoplicht, waarna de Tesla er achterop botste, schrijft Associated Press.

De bestuurder van de Tesla had op het moment van het ongeluk de Autopilot-functie ingeschakeld. Daarmee kan de auto autonoom rondrijden, maar op het moment bevindt de software zich nog in een testfase. Chauffeurs zijn vereist hun handen aan het stuur en hun ogen op de weg te houden.

De 28-jarige automobilist heeft toegegeven dat ze niet op de weg had gelet. Ze keek in plaats daarvan naar haar smartphone. De auto ramde de brandweerwagen met een snelheid van 100 kilometer per uur. De bestuurder brak een enkel en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

40.000 doden

Tesla-CEO Elon Musk vindt het "bizar dat een Tesla-ongeluk waarbij één iemand een enkel brak voorpaginanieuws is, maar dat de 40.000 Amerikanen die in auto-ongelukken doodgingen haast niet worden besproken in de media."

Volgens de topman zou een dergelijk ongeluk normaal gesproken fataal zijn. In dit geval zou de Autopilot echter maatregelen hebben genomen om de schade te beperken.