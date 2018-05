Apple aangeklaagd om kwetsbare toetsenborden MacBook

Dat meldt AppleInsider. De aanklagers eisen dat Apple bekent dat de toetsenborden door een ontwerpfout kwetsbaar zijn voor defecten, en dat het bedrijf getroffen laptops gratis vervangt.

De MacBooks hebben een toetsenbord met een zogenoemd vlindermechaniek, dat volgens Apple stabieler is dan traditionele mechanieken en dunnere laptops mogelijk maakt.

Het ontwerp is echter kwetsbaar gebleken. Toetsen blijven periodiek hangen of komen door een kleine hoeveelheid stof of vuil zelfs compleet vast te zitten, klagen de consumenten.

Apple raadt gebruikers aan om hun toetsenbord met perslucht schoon te spuiten. Reparatie van een enkele toets is niet mogelijk, waardoor bij defecten het volledige toetsenbord moet worden vervangen. Dat kost honderden euro's als de laptop buiten de garantie valt. Na vervanging kan het probleem weer terugkeren.

Tienduizenden klanten

Volgens de aanklagers wist Apple al voor of tijdens de verkoop van de MacBooks dat de toetsenborden veel kwetsbaarder waren dan die in voorgaande Apple-laptops. De 12 inch MacBook is sinds 2015 voorzien van het nieuwe toetsenbord, de MacBook Pro sinds 2016.

Aanklagers Zixuan Rao en Kyle Barbaro, worden in de gezamenlijke class action-rechtszaak bijgestaan door ruim 20.000 mensen die een online petitie hebben getekend. Die petitie is nog geopend, en het aantal handtekeningen blijft oplopen.

Onlangs deed AppleInsider al onderzoek naar het aantal defecten van het betreffende toetsenbord. Een steekproef onder tal van Apple Stores wees uit dat het aantal klanten dat het toetsenbord van zijn MacBook laat repareren met het nieuwe toetsenbord, verdubbeld is ten opzichte van oudere modellen.