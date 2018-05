Boston Dynamics gaat in 2019 robothonden verkopen

Dat vertelde oprichter Marc Raibert op een Amerikaanse universiteit tijdens een evenement van TechCrunch. De productie voor een commercieel verkrijgbare SpotMini-robothond zou op dit moment worden voorbereid.

"De SpotMini is ontworpen om op kantoor te gebruiken, waar er zakelijke toepassingen voor te bedenken zijn", aldus Raibert. "En op een dag moet hij ook nuttig in huiskamers worden." Het is niet duidelijk wat voor toepassingen het bedrijf precies op het oog heeft.

Volgens de robotfabrikant is de SpotMini "de stilste robot die ze ooit hebben gebouwd". Hij weegt een kleine dertig kilo en houdt het anderhalf uur vol op een opgeladen batterij. Het is nog niet bekend wat de robothond gaat kosten.

Dit jaar zullen de eerste honderd SpotMini's voor de verkoop worden gemaakt, waarna grotere hoeveelheden voor een officiële verkoop in 2019 worden gemaakt.

Robotvideo's

Boston Dynamics staat bekend om zijn gefilmde experimenten met robots. Daarin is te zien hoe robots kunnen wandelen, joggen, deuren openen en opstaan na een val. De SpotMini werd in 2016 voor het eerst in zo'n video gedemonstreerd.

De robotmaker was lange tijd onderdeel van Google-moederbedrijf Alphabet. In 2017 werd het bedrijf overgenomen door de Japanse technologiereus Softbank voor een niet nader genoemd bedrag.