Zelfrijdende auto van Waymo betrokken bij ongeluk in Arizona

Een door Waymo vrijgegeven video laat het ongeluk zien. Een auto op de tegenliggende weghelft wijkt uit op een kruispunt, waardoor hij met volle snelheid tegen de zelfrijdende auto opbotst.

De Waymo-auto reed autonoom rond, maar er zat wel een medewerker van het bedrijf achter het stuur om het voertuig in de gaten te houden. Deze Waymo-werknemer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede ongeluk

Een woordvoerder van Waymo zegt dat het bedrijf "bezorgd is over de gezondheid en veiligheid van de chauffeur". Het is niet duidelijk of de bestuurder van het andere voertuig verwondingen opliep.

Dit is het tweede ongeluk in Arizona dit jaar waarbij een zelfrijdende auto betrokken was. Eerder dit jaar botste een autonoom voertuig van Uber op een voetganger, die uiteindelijk aan de verwondingen overleed.