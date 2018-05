Tesla gaat vaker rapporteren of zelfrijdfunctie veilig is

Dat beloofde CEO Elon Musk bij de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers. Elk kwartaal zal een verslag over de veiligheid van Autopilot worden gepubliceerd. Het is onduidelijk wat voor details hier exact in behandeld zullen worden.

"Uit onze statistieken blijkt dat Autopilot de veiligheid op de weg verbetert", aldus Musk. Met de statistieken wil de topman laten zien hoe veilig de functie precies is - en of er verbetering in zit.

De veiligheid van de Autopilot-functie is al langere tijd een discussiepunt. In maart veroorzaakte een zelfrijdende Tesla een dodelijk ongeluk in de Verenigde Staten. Momenteel loopt er een onderzoek naar dit ongeluk, maar lokale politie zei dat de autosoftware waarschijnlijk niks te verwijten valt.

Eind april kreeg een Britse Tesla-eigenaar een rijverbod omdat hij in de passagiersstoel van zijn auto zat terwijl het voertuig autonoom reed.

Tesla boekte afgelopen kwartaal zijn grootste kwartaalverlies ooit.