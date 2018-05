Oculus werkt aan virtualrealitybril met verstelbare lenzen

Oculus-topvrouw Maria Fernandez Guajardo toonde woensdag op de ontwikkelaarsconferentie F8 van Facebook beelden van het nieuwe prototype van de Oculus-virtualrealitybril.

Het prototype heeft de werktitel Half Dome. De bril heeft varifocale lenzen die kunnen bewegen. Dat gebeurt om scherp te kunnen stellen op bepaalde onderdelen waar de gebruiker in virtual reality naar kijkt.

Zo wordt een briefje met tekst dichtbij scherp en leesbaar, terwijl de rest van de omgeving vervaagt. Kijkt de drager op van het briefje, dan vervaagt de tekst en wordt de omgeving weer scherp. "Dat is een stuk realistischer", zei Fernandez Guajardo. "Zo werken ogen ook."

Gezichtsveld

Het prototype is verder voorzien van een grotere kijkhoek. Het gezichtveld van de huidige Oculus Rift biedt 110 graden. De Half Dome verbreedt het gezichtsveld naar 140 graden, zodat gebruikers meer van de omgeving kunnen zien. "Het is een stap in de goede richting", zei Fernandez Guajardo. "Maar we zijn er nog niet, onze ogen zijn in staat zo'n 210 graden waar te nemen."

Het is niet duidelijk wanneer Oculus het apparaat op de markt brengt. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Sinds deze week is de Oculus Go, een VR-bril die zonder telefoon of pc werkt, te bestellen.