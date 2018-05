Zelfstandige virtualrealitybril Oculus Go nu verkrijgbaar in Nederland

Dat maakte Oculus bekend tijdens de F8-ontwikkelaarsconferentie van moederbedrijf Facebook.

Oculus verkoopt per direct de Go vanuit zijn webwinkel. Een model met 32 GB opslagruimte kost 219 euro, de versie met 64 GB kost 269 euro. Later zal de headset ook worden aangeboden bij andere webshops en in fysieke winkels, maar het is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren.

De Oculus Go is een virtualrealitybril die zonder gekoppelde pc of smartphone werkt. Gebruikers kunnen via wifi apps en games downloaden vanuit  een online winkel. Hierin staat software die eerder voor de Gear VR is verschenen.

De bril heeft een hogere resolutie dan de Rift, maar kan alleen hoofdbewegingen bijhouden. Dankzij een ingebouwde accu is hij zonder kabels te gebruiken. Een bijgeleverde afstandsbediening kan simpele games en software bedienen.